Только один день в Баку! Назакет Касимова рассказала о концерте Гидона Кремера и Kremerata Baltica в рамка турне по Европе

В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева 5 мая в 19.00 состоится одно из интереснейших событий этого концертного сезона - выступление обладателей "Грэмми" - выдающегося скрипача и музыкального деятеля современности Гидона Кремера и созданного им камерного оркестра "Кремерата Балтика", организованное Premier LTD, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

О подготовке концерта, его программе в интервью Trend Life рассказала организатор вечера, учредитель Premier LTD, музыковед Назакет Касимова.

"За последние годы бакинцам довелось не раз посетить выступления этих всемирно известных музыкантов в организованных нами концертах. Два из них были посвящены знаменательным датам Маэстро Кремера - 70-ти и 75-летию музыканта. Уникальный оркестр "Кремерата Балтика", созданный Гидоном Кремером, также выступал в Баку с разными проектами. К этому можно добавить несколько их концертов, которые мы провели в Стамбуле в разные годы. Но совместное выступление Гидона Кремера и его детища состоится в Баку впервые", - сказала Назакет Касимова.

Бакинский концерт пройдет в рамках гастрольного тура музыкантов по городам Австрии, Италии, Португалии, Швеции.

"Включение Баку в этот список говорит об особом отношении Гидона Кремера к нашему городу, его культуре и музыкантам. Для своего бакинского концерта оркестр, состоящий из музыкантов трех стран Балтии - Литвы, Латвии и Эстонии, - выбрал произведения известных прибалтийских композиторов - В.Бартулиса, Р. Серксните, Г. Пелесис, Д.Янчевскис. Но, наряду с ними, в неповторимом исполнении Маэстро прозвучит также известное произведение Астора Пьяццолы "Времена года в Буэнос Айресе" и "Вечерняя серенада" украинского композитора Валентина Сильвестрова", - сказала Назакет Касимова.

В конце программы - как всегда, сюрприз для бакинских зрителей.

"Свои концертные программы Гидон Кремер - выдающийся музыкальный деятель современности - рассматривает как посредничество в творческом обмене между странами, способствуя их культурному обогащению. Такие концерты необходимы для молодого поколения, его духовного развития. Почетными гостями этого вечера будут воспитанники школы интерната с интегрированным обучением, которые с большим интересом посещают наши концерты. Особой благодарности заслуживают посольства Латвии и Литвы в Баку, посол Финляндии в Азербайджане, которые горячо поддержали бакинский концерт балтийских музыкантов", - добавила Назакет Касимова.

Билеты можно приобрести во всех кассах города и онлайн https://iticket.az/ru/events/concerts/gidon-kremer-and-kremerata-baltika/109483

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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