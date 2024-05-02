В Лондонской галерее искусств оживили картины с помощью нейросетей

В Лондонской галерее искусств открылась необычная выставка. Ее посетители могут не просто любоваться на шедевры живописи, но и буквально погрузиться в них, стать их героями. Дело в том, что картины оживают благодаря современным технологиям. Как уверяют создатели, экспозиция позволит пережить уникальный опыт погружения в цифровое искусство и "отправиться в головокружительное путешествие".

Как передает Day.Az, у представленных на выставке картин нет рамок как в прямом, так и в переносном смысле. Изображение проецируется на стены, пол и потолок помещения, создавая для посетителей эффект присутствия. Сюжет картин оживляется с помощью ИИ. В какой-то момент изображение статично, но затем все меняется. Например, на картине с плывущим по буйному океану кораблем вдруг вспыхивает молния, гремит гром, волны приходят в движение - и вот зрители уже и сами посреди бушующих волн, вместе с мечущейся по ним лодкой.

Помимо визуальной составляющей важное значение имеет и музыка. Для каждой картины помимо звуковых эффектов подобрана своя композиция, представляющая собой компиляцию классических и современных произведений. Погрузиться можно в полотна Иеронима Босха, Джузеппе Арчимбольдо, Густава Климта, Сальвадора Дали.

Создатели выставки отмечают, что на протяжении веков художники отражали сложность нашего мира с помощью красок.

"Они наполнили холсты удивительными пейзажами, альтернативными реальностями, прекрасными цветами и предельной чистотой, стремясь выразить самую суть человечества, - подчеркивают искусствоведы. - Сегодня технологии позволяют нам стать ближе к этим шедеврам, чем когда-либо прежде. Выйдите за рамки и погрузитесь в удивительные миры, путешествуйте во времени и пространстве, чтобы ощутить каждый мазок всеми органами чувств".

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