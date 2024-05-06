В Баку состоялся концерт молодых скрипачей Эльвина Ходжа Ганиева и Даниила Булаева

В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся концерт одних из лучших молодых скрипачей мира, лауреатов международных конкурсов, заслуженного артиста Эльвина Ходжа Ганиева (Азербайджан-Турция) и Даниила Булаева (Латвия), сообщает Day.Az.

В концертной программе "Восемь времен года - от Вивальди до Пьяццоллы", организованной Premier LTD (учредитель - музыковед Назакет Касимова), музыканты выступили в сопровождении созданного выдающимся скрипачом и музыкальным деятелем современности Гидоном Кремером уникального коллектива, лауреата премии Грэмми - оркестра "Кремерата Балтика".

Даниил Булаев исполнил "Времена года" (Четыре сезона‎) итальянского композитора Антонио Вивальди - цикл концертов для скрипки с оркестром Антонио Вивальди. Цикл представляет собой образец программной музыки: каждый концерт посвящён одному времени года и предваряется сонетом, раскрывающим создаваемые музыкой образы.

После выступления Даниил Булаев поделился своими впечатлениями с Trend Life: "Я безумно рад, что впервые представилась возможность приехать в Баку и выступить со всемирно известным оркестром "Кремерата Балтика", с которым я и раньше сотрудничал. Выступление в таком прекрасном зале и перед бакинской публикой произвели на меня самое благоприятное впечатление. Если сравнивать музыку из цикла "Времена года" с реакцией бакинской публики, то отождествил бы ее с произведением "Лето", после которой был взрыв аплодисментов, и, конечно же, энергетикой зала".

Эльвин Ходжа Ганиев в преддверии выступления сказал Trend Life: "Мне очень приятно быть в Баку и выступать перед родной азербайджанской публикой. Очень рад выступать с таким оркестром, как "Кремерата Балтика", который создал легендарный скрипач, Маэстро Гидон Кремер. И для меня это очень важное событие, что во второй раз выступлю в Баку вместе с этим оркестром, который покорял мировые сцены. Я очень рад, что такие концерты проводятся в Азербайджане, это говорит о высоком уровне интереса к классической музыке в стране".

Эльвин Ходжа Ганиев исполнил на скрипке итальянского мастера 18 века Джузеппе Гварнери "Времена года в Буэнос-Айресе" аргентинского композитора Астора Пьяццоллы - цикл из четырёх эмоциональных композиций (танго). "Времена года" Пьяццоллы - это не смена сезонов, речь идёт о разных периодах жизни жителя окраины столицы Буэнос-Айреса. Любовь и одиночество, страсть и разлука в большом городе - вот о чем эти знаменитые танго.

Выступления артистов на протяжении всего вечера сопровождались бурными овациями.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az.

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