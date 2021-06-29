Ограничен импорт мяса птицы из двух стран в Азербайджан

В связи со вспышкой в области Дибра в Республике Албания и Васит в Республике Ирак высокопатогенного птичьего гриппа введен временный запрет на импорт в Азербайджан из этих регионов живой птицы, птичьего мяса и яиц.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА).

Для усиления контроля и осуществления необходимых мер в связи с транспортными средствами из Албании и Ирака, въезжающими на территорию Азербайджана или следующими через страну транзитом, агентство обратилось в Государственный таможенный комитет АР.