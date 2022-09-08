Агентство Азербайджана по развитию МСБ и CTech обсудили инвестиционные возможности

Агентство Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) продолжает проводить встречи с местными и зарубежными предпринимателями в целях расширения связей и реализации новых бизнес-инициатив, сообщили в четверг Day.Az в агентстве.

В сообщении отмечается, что председатель правления агентства Орхан Мамедов встретился с членом правления и генеральным менеджером турецкой компании "CTech" Джунейдом Фиратом.

На встрече в рамках проходящих в Баку четвертой Международной оборонной выставке "ADEX-2022" и 13-й Международной выставки "Внутренняя безопасность, охрана и спасательная техника" - Securex Caspian-2022 состоялся обмен мнениями об инвестиционных возможностях, а также о поддержке оказываемой Агентством иностранным предпринимателям.