PASHA Holding подтвердил покупку половины акций крупнейшего отеля Турции

PASHA Holding приобрел 50 процентов акций отеля Mandarin Oriental Bodrum Hotel, который находится под управлением сети роскошных отелей Mandarin Oriental в Турции и является частью Astash Holding.

Как сообщили в пятницу Day.Az в PASHA Holding, Mandarin Oriental Bodrum занимает важное место в долгосрочных инвестиционных стратегиях холдинга.

Генеральный директор PASHA Holding Джалал Гасымов отметил, что в сфере туризма, как и во многих сферах, имеется значительный потенциал, и PASHA Holding рад партнерству с Astash Holding, который реализовал важные проекты в этой сфере.

"Считаю, что синергия, созданная этим важным партнерством, подходящим для наших брендов, приведет к гораздо более успешному и образцовому бизнесу и новому сотрудничеству", - подчеркнул председатель совета директоров Astash Holding Ведат Ашчи.

Отметим, что в настоящее время PASHA Holding работает на рынках Азербайджана, Турции, Грузии и Черногории.