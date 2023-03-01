Обсуждены перспективы сотрудничества между финансовыми рынками Азербайджана и Казахстана

Председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов в рамках деловой поездки в Казахстан обсудил с председателем Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Республики Казахстан Мадиной Абылкасымовой перспективы дальнейшего сотрудничества между финансовыми рынками двух стран.

Об этом, как сообщает в среду Day.Az, говорится в публикации председателя ЦБА в Twitter.

"В ходе встречи мы также обменялись мнениями об итогах прошедшего года по регулированию финансовых рынков и поделились опытом по общему надзору за финансовыми институтами", - говорится в публикации.

Напомним, что в ходе рабочей поездки, которая охватывает период с 27 февраля по 2 марта 2023 года, проходят встречи председателя Центрального банка Талеха Кязымова с представителями центральных банков Таджикистана и Казахстана, Агентства по регулированию и развитию финансовых рынков Казахстана, а также руководством Международного финансового центра Астаны.