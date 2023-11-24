https://news.day.az/economy/1616677.html Британцы станут больше платить за газ и энергию
Британцы станут больше платить за газ и энергию
Регулятор энергетического рынка Великобритании Ofgem повышает максимальный размер счета за электричество и газ для населения на 5% в связи с ростом оптовых цен на фоне конфликта на Ближнем Востоке.
Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом говорится в сообщении ведомства.
С 1 января 2024 года потолок цен вырастет на 94 фунта стерлингов ($118), до 1 928 фунтов в год.
Предельный уровень цен был введен регулятором в 2018 году и пересматривается каждые три месяца.
В январе 2023 года потолок достиг 4 059 фунтов, а до 2022 года был ниже 1,2 тыс. фунтов.
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