Китайские банки оказались под угрозой санкций США

США прорабатывают возможность введения финансовых санкций против ряда китайских банков, которые используются для проведения торговых операций России и КНР. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет газета The Wall Street Journal (WSJ), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В первую очередь, под угрозой ограничений окажутся финансовые организации, которые якобы участвуют в экспорте в РФ товаров двойного назначения, сообщает издание. Санкции Вашингтона из-за работы с Россией будут направлены на то, чтобы ограничить их доступ к доллару и, как следствие, возможности на международном рынке.

США могут пойти на такой шаг, если не удастся дипломатически убедить Пекин отказаться от торговли с РФ такой продукцией. По данным WSJ, в ходе последних встреч и телефонных переговоров американские чиновники усилили давление на китайских коллег и пригрозили им, что США могут прибегнуть к санкциям в отношении банков КНР.

Однако такие меры давали лишь временный результат, отмечает газета. После того как некоторые финансовые организации действительно отказывались от торговли с Россией, их место занимали небольшие региональные банки. Такие учреждения меньше работают с долларом, поэтому меньше опасаются американских санкций, объясняет газета. В то же время, для достижения своих целей Вашингтон хочет убедить европейские власти также оказать давление на Китай, так как Европа имеет большее дипломатическое влияние на Пекин, сообщил источник в американской администрации.

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