Европа может столкнуться с проблемами газоснабжения уже следующей зимой

Одной из главных причин для беспокойства является неопределенность с продолжением транзита российского газа через Украину после завершения действующего соглашения в конце 2023 года. "Газ ТСО Украины" исключил возможность новой сделки по транзиту, отметив, что аукционов пропускной способности на границе не будет.

"Пока непонятно, будут ли вообще какие-то поставки через эту точку входа, что создает большую неопределенность и потенциально волатильность на рынке", - заявил Марко Заальфранк из Axpo.

Другим фактором риска является возможный всплеск спроса на СПГ в Азии, особенно в Китае.

"Конкуренция между Европой и Азией за СПГ сохранится", - подчеркнул Патрик Дюга из TotalEnergies.

Аналитики также опасаются холодной зимы в Европе после двух мягких сезонов подряд, что может резко повысить потребление газа. Сбои на заводах по производству СПГ в США и Норвегии вновь могут обострить дефицит предложения.

"Не важно, что произойдет на самом деле, важно то, чего люди ожидают. Этого достаточно для роста цен", - отметил Грегор Петт из Uniper.

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