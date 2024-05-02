https://news.day.az/economy/1657017.html В Азербайджане утверждено "Положение о подготовке, утверждении и контроле за исполнением энергетического баланса"
В Азербайджане утверждено "Положение о подготовке, утверждении и контроле за исполнением энергетического баланса"
В Азербайджане утверждено "Положение о подготовке, утверждении и контроле за исполнением энергетического баланса".
Как сообщает в четверг Day.Az, соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.
Для составления энергетического баланса министерство энергетики Азербайджанской Республики должно в шестимесячный срок утвердить отчетные нормы и методические разъяснения по данным, полученным от субъектов энергетики.
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