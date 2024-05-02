"Зеленый коридор" Азербайджан-ЕС содействует развитию ВИЭ в более широком регионе

"Зеленый коридор" Азербайджан-ЕС содействует развитию возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в более широком регионе.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал первый вице-премьер-министр, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили, выступая на панельных дискуссиях на тему "Улучшение связности: европейская связность (возобновляемая энергетика и цифровая связь), Средний коридор (изменение евроазиатской связности)" в рамках ежегодного собрания Азиатского банка развития (АБР) в Тбилиси.

Министр экономики подчеркнул важность Грузии с точки зрения энергетических связей. По его словам, наиболее амбициозным является проект строительства черноморского подводного кабеля, который укрепит региональную связь.

"Важность этого флагманского проекта как для Европы, так и для Кавказа невозможно переоценить - он не только служит диверсификации маршрутов поставок и снижению рисков поставок, но также имеет большой потенциал для содействия развитию возобновляемых источников энергии в Грузии и в более широком регионе", - подчеркнул он.

Отметим, что тема 57-го ежегодного собрания, которое пройдет со 2 по 5 мая - "Мост в будущее".

Первое заседание Совета управляющих состоится 4 мая. Открытие ознаменует официальное начало ежегодного собрания. Это мероприятие, на котором присутствуют почетные гости из страны-организатора. С заявлениями выступят президент АБР Масацугу Асакава и министр финансов Грузии, председатель Совета управляющих АБР Лаша Хуцишвили.

Ежегодное собрание предоставляет управляющим АБР возможность рассмотреть вопросы развития и проблемы, стоящие перед Азиатско-Тихоокеанским регионом. К встрече регулярно присоединяются несколько тысяч участников, в том числе министры финансов, управляющие центральными банками, высокопоставленные правительственные чиновники, представители частного сектора, международных организаций и организаций гражданского общества, молодежи, научных кругов и средств массовой информации.

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