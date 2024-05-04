В ЕС предрекли рост инфляции

Член Европарламента (ЕП) от Италии Анна Бонфриско допустила рост инфляции в Евросоюзе (ЕС) из-за санкций против России, в частности, ограничивающих поставку российского алюминия. Свои опасения депутат выразила в обращении к Еврокомиссии (ЕК), с текстом которого ознакомилась "Лента.ру", передает Day.Az.

Бонфриско напомнила, что ЕК рассматривает вопрос о введении дополнительных санкций против России. "При введении санкций необходимо учитывать сложную взаимосвязь между политическими целями Европейского союза и их экономическим воздействием на ключевые отрасли и рынки. Санкции могут иметь серьезные последствия не только для непосредственно затронутых отраслей, но и для стратегических секторов", - говорится в ее обращении.

В связи с этим она спрашивает, каким образом ЕК намерена предотвратить нанесение санкциями ущерба ключевым стратегическим секторам Европы и сохранить конкурентоспособность и функционирование ключевых отраслей промышленности.

"Что она (ЕК - прим. "Ленты.ру") сделает для предотвращения возможного роста инфляции, вызванного потрясениями в поставках основного сырья, учитывая, что санкции, предусмотренные для алюминиевого сектора, могут представлять значительный риск (...) ввиду важности этого материала для многих отраслей промышленности ЕС и государств-членов?" - поинтересовалась парламентарий.

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