Британские нефтегазовые компании переживают кризис

Независимые нефтяные компании, работающие на британском шельфе Северного моря, переживают кризис, несмотря на рост цен на свою продукцию. Как заявили Financial Times (FT) топ-менеджеры и аналитики, работающие в нефтегазовой отрасли, к таким последствиям привела налоговая политика правительства Великобритании, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Налог на непредвиденную прибыль со ставкой в 35%, которым Лондон обложил нефтегазовую отрасль в мае 2022 года, сейчас заставляет работающие в ней компании отдавать до 75% своих доходов государству. Новый налог был принят для пополнения бюджета на фоне резкого роста цен на энергоносители, а также рекордных прибылей, полученных BP и Shell после начала специальной военной операции РФ на Украине, и будет сохранен до 2029 года. Как отмечается в статье, это стало сильнейшим ударом для небольших компаний, который сейчас преимущественно осуществляют добычу на британском шельфе, откуда годами постепенно уходили гиганты отрасли. По словам представителей независимых производителей нефти и газа, они не получили тех же преимуществ от роста цен, как крупные игроки, чей бизнес значительно сильнее диверсифицирован.

"Много производителей ушли или уходят из Великобритании. Объемы добычи и количество рабочих мест постоянно сокращаются, что плохо с макроэкономической точки зрения", - заявил изданию исполнительный директор компании EnQuest Амджад Бсейсу.

Как указывает FT, стоимость акций независимых нефтегазовых компаний, деятельность которых сосредоточена в Великобритании, падает несмотря на то, что за последние два года глобальный энергетический индекс MSCI вырос на 30%. Акции Serica Energy за это время упали в цене на 37%, а крупнейшего независимого британского производителя нефти и газа Harbour Energy - на 23%. Объемы добычи нефти и газа на шельфе Соединенного королевства в 2023 году также упали до самого низкого значения с 1977 года, составив лишь 1,2 млн баррелей нефтяного эквивалента. За последние 10 лет число рабочих мест, которые создает отрасль, сократилось с 500 тыс. до 200 тыс., а к концу 2030 года этот показатель может снизиться еще на 40 тыс.

FT отмечает, что ситуация в отрасли может стать еще сложнее после того, как к власти в стране придут лейбористы, которые, согласно всем прогнозам, разгромят правящую с 2014 года Консервативную партию на предстоящих до конца года выборах в парламент. Ее программа предполагает увеличение налогового бремени нефтегазовых компаний до 78%, а также отмену налоговых послаблений при разработке новых месторождений.

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