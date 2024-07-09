Masdar может заключить новые соглашения по ВИЭ с Азербайджаном на COP29

Компания Masdar намерена вместе с делегацией ОАЭ принять участие в COP29 и надеется оказать поддержку Азербайджану в ее успешном проведении.

Как передает Day.Az, об этом Trend сказала глава отдела развития и инвестиций (СНГ) в Masdar Марьям Аль Мазруи.

"Каждая инициатива, предпринимаемая Masdar в Азербайджане, способствует достижению национальной цели по утроению мощностей в области возобновляемых источников энергии к 2030 году, что соответствует цели страны по достижению 30-процентной мощности в области возобновляемых источников энергии к тому же году. Как часть делегации ОАЭ мы, безусловно, будем с нетерпением ждать своего участия в COP29", - сказала она.

Говоря о возможности заключения новых сделок между Азербайджаном и Masdar в рамках COP, Аль Мазруи отметила, что будет "лично заинтересована в продвижении вперед и подписании дополнительных соглашений" между сторонами.

"Азербайджан является ключевым стратегическим рынком для Masdar. Мы начали переговоры с министерством энергетики в 2018-2019 годах, и на данный момент у нас уже есть один действующий проект. Был запущен проект Гарадагской солнечной электростанции мощностью 230 МВт, который увенчался большим успехом. Благодаря стратегическому сотрудничеству между Masdar, министерством энергетики Азербайджана и Azerenergy, мы стремимся расширять и развивать этот успех", - добавила представитель компании.

Отметим, что в ноябре этого года в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года. В течение двух недель Баку, став центром мира, примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) означает "Конференция сторон", которая является высшим законодательным органом, контролирующим реализацию Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.