Названы продукты, которые вызывают зависимость

Продукты с искусственными добавками могут привести к пищевой зависимости, об этом "Вечерней Москве" сообщила врач-диетолог Елена Соломатина, передает Day.Az.

Определенные вещества, добавленные в продукты питания, искусственно стимулируют центр удовольствий в головном мозге и вызывают привыкание, человек не может остановиться и хочет есть подобные продукты ежедневно.

"Соль глутаминовой кислоты - одна из таких добавок. В естественном виде она содержится в тех продуктах, которые принято считать полезными. Вещество способствует раздражению вкусовых рецепторов, которые подают в мозг сигналы, что человек получил качественный и свежий продукт", - объяснила врач.

К пищевой зависимости может привести излишняя любовь к сыру с плесенью, он содержит тирамин, который вызывает привыкание. Также психологическую потребность во вредной еде может спровоцировать тревожное расстройство или длительный стресс.