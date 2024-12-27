Диетолог рассказала, почему селедка под шубой вредит здоровью

Новогодний стол не представляется без любимого всеми салата - селедки под шубой. Однако некоторые диетологи утверждают, что его употребление скорее вредит здоровью, чем приносит пользу.

Врач-диетолог Наталья Павлюк в беседе с "Радио 1" сообщила, что польза и вред сельди под шубой зависит от ее приготовления, передает Day.Az.

"Если мы говорим про среднестатистическую селедку под шубой, которая делается с огромным количеством майонеза, порой даже плавает в нем, то там очень много лишних жиров. Это может привести к проблемам с желудочно-кишечным трактом. У людей с панкреатитом может быть обострение заболевания. Некоторым людям при сердечно-сосудистых заболеваниях избыток жиров лучше не употреблять", - объяснила эксперт.

Однако, по ее словам, 50 грамм любимого всеми новогоднего салата не навредят, но люди, как правило, этим не ограничиваются.

"В покупном салате может быть на 100 грамм 35 грамм жиров. Это очень много, то есть 100 грамм селедки под шубой может нести в себе почти половину суточной нормы жиров за сутки", - подчеркнула врач.

Она порекомендовала делать салат самостоятельно, чтобы быть уверенным в составе и качестве продуктов.