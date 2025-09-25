Ученые раскрыли секрет пивной пены

Швейцарские ученые в течение семи лет искали способ добиться создания густой пивной пены и преуспели. Исследование было опубликовано в журнале Physics of Fluids, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалисты назвали решающим фактором, влияющим на формирование пенной шапки, степень ферментации или брожения. Также большое значение имеет сорт пива: так, лагер одинарного брожения имеет пену поверхностной вязкости.

Ученые объяснили, что пена образуется в результате вдувания воздуха в поверхностно-активное вещество (ПАВ). Чем плотнее сжаты пузырьки воздуха, тем больше свойств твердого тела приобретает пена. Специалисты раскрыли закономерность, при которой большее содержание жидкости в пене замедляет ее разрушение. Однако секрет образования густой пены заключается в степени ферментации.

Также в материале говорится, что стабильность пены обусловлена разницей в поверхностном натяжении и содержанием в напитке белков-переносчиков липидов 1 (LPT1). Они выяснили, что чем больше белков в жидкости, тем более устойчивой будет пена, поскольку они образуют более вязкую пленку вокруг пузырьков.

Швейцарские исследователи уверены, что результаты их научной работы помогут не только в пивоварении. В настоящий момент они разбираются, как предотвратить пенообразование смазочных материалов, используемых в электромобилях.