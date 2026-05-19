Найден способ сделать клубнику вкуснее и полезнее без ущерба для урожая

Ученые Нанкинского сельскохозяйственного университета и Университета Коннектикута выяснили, что повышение активности одного "служебного" гена позволяет улучшить вкус, аромат и питательные свойства клубники без негативного влияния на рост растения. Работа опубликована в журнале Horticulture Research (HR), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследователи изучали лесную землянику и сосредоточились на гене FveIPT2, который обычно относят к генам, отвечающим за базовые процессы жизнедеятельности клетки. Ранее считалось, что такие гены практически не влияют на качества плодов.

Однако после повышения активности FveIPT2 ученые обнаружили, что ягоды стали более насыщенного красного цвета, ароматнее и богаче полезными веществами. При этом размер плодов, содержание сахара, цветение и развитие растений не изменились.

У модифицированных растений вырос уровень антоцианов, флавоноидов и фенольных соединений - веществ с антиоксидантными свойствами, которые отвечают за окраску ягод и потенциальную пользу для здоровья. Особенно заметно увеличилось содержание соединений на основе цианидина и пеларгонидина.

Также почти вдвое выросло количество некоторых терпеновых соединений, связанных с ароматом плодов. Например, повысился уровень линалоола, который придает ягодам цветочные ноты, тогда как вещества с более резким "смолистым" запахом стали встречаться реже.

Авторы отмечают, что обычно попытки усилить вкус или питательную ценность плодов затрагивают гормональные механизмы растения и приводят к побочным эффектам - ухудшению роста или снижению урожайности. Однако в случае с FveIPT2 этого не произошло.

"Это исследование показывает, что гены, которые мы привыкли считать исключительно "служебными", могут оказывать удивительно специфическое и ценное влияние", - отметили исследователи.

По словам ученых, открытие может помочь в создании новых сортов ягод и других сельскохозяйственных культур с улучшенными вкусовыми и питательными свойствами без потери урожайности.