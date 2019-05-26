Ни у кого нет и не может быть сомнений в том, что компания Apple готовит к выпуску этой осенью нового поколения iPhone. Но вот подробности пока очень малочисленны.

Сейчас стало известно, сколько вариантов аппаратов будет представлено на российском рынке. В базе данных ЕАЭС появились первые записи о номерах моделей, которые будут продаваться в рамках этого экономического пространства. Всего их 11: A2111, A2160, A2161, A2215, A2216, A2217, A2218, A2219, A2220, A2221 и A2223. Все с iOS 12, передает Day.Az со ссылкой на mobile-review.com.

Общее число не должно вводить в заблуждение, компания Apple не собирается увеличивать количество моделей, но продолжает использовать схему нумерации, при которой любой аппарат, отличающийся объемом памяти или модемом получит собственный модельный номер. Так что все эти номера относятся только к тройке смартфонов, которые продолжат развитие моделей iPhone XR, iPhone XS и iPhone XS Max. Также получение сертификата с iOS 12 не означает, что данные аппараты из коробки будут именно с этой версией ПО.

Менее достоверной информацией является информация, что базовым смартфоном в 2019 году станет iPhone 11. По слухам, компания вновь изменит нумерацию, вернувшись к арабским цифрам в названии.

Топовые аппараты при этом будут с OLED экраном, а преемник XR останется с LCD. Диагонали устройств при этом будут 5,8 и 6,5 дюймов, и вырез никуда не денется. Что касается изменений в ПО с приходом iOS 13, то нужно ожидать радикального улучшения Face ID, появления темного режима с распространением на сторонние приложения, а ИИ в смартфоне будет анализировать паттерны поведения пользователя для оптимального использования RAM.

В аппаратном плане предполагается увеличить углы работы фронтальной камеры, использовать в составе строенной основной камеры модуль с углами обзора до 120 градусов и системой оптической стабилизации, модернизировать светодиодную вспышку, а также сохранить металлическую окантовку корпуса, но сделать ее не такой блестящей.