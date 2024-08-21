iPhone 16 и 16 Plus

Apple Hub опубликовал характеристики всех смартфонов линейки iPhone 16 на своей страничке в социальной сети X, на которую подписано более миллиона человек, передает Day.Az.

Главным разочарованием, которое обсуждают пользователи в Сети, стало то, что iPhone 16 и iPhone 16 Plus, если верить утечке, по-прежнему будут оснащены устаревшими экранами с частотой обновления изображения 60 Гц.

120-герцевые экраны должны достаться только моделям iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max, которые при этом получат дисплеи увеличенных по сравнению с предшественниками диагоналей.

Камеры в iPhone 16 и iPhone 16 Plus должны остаться 12-мегапиксельными, но при этом упоминается 2-кратный оптический зум. Старшие модели получат 48-мегапиксельные камеры с одинаковым 5-кратным оптическим зумом.

Кроме того, критикуют маленький аккумулятор стандартной модели, а вот iPhone 16 Pro Max должен получить отличную автономность, судя по этим данным.

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