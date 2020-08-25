Создана самая эффективная вакцина от коронавируса

Ученые Медицинской школы университета Вашингтона в Сент-Луисе создали вакцину, нацеленную на вирус SARS-CoV-2, которую можно вводить одной дозой через нос. Испытания препарата на мышах показали, что он более эффективен в предотвращении заражения млекопитающих, восприимчивых к коронавирусу, чем обычные инъекции. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Cell, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Исследователи обнаружили, что назальное применение вакцины вызывает сильный иммунный ответ во всем организме, однако наибольшая защита формируется в самой носовой полости и дыхательных путях. Результаты тестирования показали, что у грызунов образуется стерилизующий иммунитет, когда нет никаких признаков заражения после намеренного внедрения вируса в организм.

В ходе разработки вакцины ученые вставили S-белок, участвующий в заражении коронавирусом здоровых клеток, внутрь аденовируса, вызывающего обычную простуду. Для этой цели аденовирус был обезврежен, чтобы служить простым переносчиком S-белка к клеткам носовой полости. В сам S-белок были внесены дополнительные мутации, способствующие активному образованию антител.

Исследователи сравнили вакцины, которые вводили мышам двумя способами - в нос и внутримышечно. Хотя инъекция вызвала иммунный ответ, который предотвращал пневмонию, она не блокировала инфекцию в носу и легких. Такая вакцина может снизить тяжесть COVID-19, но она не предотвращает инфекцию и передачу вируса другим людям. Назальная вакцина не дает коронавирусу размножаться в верхних дыхательных путях. Однако необходимы дальнейшие испытания, в том числе с участием людей.