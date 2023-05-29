Ученые обнаружили необъяснимую странность в работе мозга

Нейробиологи из Швейцарского федерального технологического института Лозанны (EPFL) обнаружили, что позитивно окрашенные человеческие звуки, например, смех, вызывают более сильную активность мозга, когда они слышны с левой стороны. Исследование опубликовано в журнале Frontiers in Neuroscience, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые проанализировали снимки мозга 13 взрослых. Когда участники исследования слушали радостные человеческие голоса с трех разных направлений - слева, в центре или справа - активировались обе стороны их слуховой коры. Однако записи, направленные в левое ухо, вызвали гораздо более сильную реакцию мозга. Эти результаты наблюдались только для приятных звуков. Нейтральные или отрицательные, например, бессмысленные гласные или испуганные крики, не имели такой связи с левой стороной.

Ученые отметили, что повышенная чувствительность к определенным звукам, исходящим с определенных направлений, имеет эволюционный смысл. Выживание человека в прошлые тысячелетия, без сомнения, зависело бы от чрезмерной подозрительности к звукам, подкрадывающимся сзади. Но чувствительность к звукам слева не так легко объяснить.

Известно, что некоторые функции мозга больше связаны с левым полушарием, чем с правым, и наоборот, но в данном конкретном случае это не объясняет результаты. Тем не менее, предыдущие исследования показали, что если звук направлен в левое ухо, человеку может быть легче определить эмоциональный тон в чьем-то голосе. Дальнейшие исследования помогут понять причины такой особенности мозга.