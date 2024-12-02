Найден способ борьбы с неизлечимой болезнью печени

Ученые нашли возможность лечения фиброза печени - опасного уплотнения тканей, которое ранее считалось необратимым. В статье, опубликованной в журнале Nature Communications, ученые описали генетический путь, блокировка которого может остановить развитие фиброза, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Команда сосредоточилась на трех генах - FOXM1, MAT2A и MAT2B, - участвующих в процессе фиброза. Ось из этих генов представляется перспективной целью для разработки эффективных способов борьбы против этого неизлечимого состояния. Ученые полагают, что подавление хотя бы одного из белков, вырабатываемых этими генами, может оказаться эффективным в лечении.

Метод исследования включал индукцию воспаления и фиброза печени у лабораторных мышей. После этого мышей лечили веществом FDI-6, которое блокирует активность белка, производимого геном FOXM1. Этот метод позволил исследователям детально изучить влияние ингибитора на процесс фиброза.

Результаты показали, что блокировка белка FOXM1 привела не только к остановке прогрессирования фиброза, но и частичному восстановлению печеночной ткани. Гены MAT2A и MAT2B, участвующие в процессе фиброза, активны в клетках печени, известных как звездчатые клетки, что делает их важными элементами фиброзного каскада.

Ученые также выявили, что три исследуемых гена взаимодействуют между собой через специальные внеклеточные везикулы, играющие роль клеточного транспорта и способствующие воспалению. Везикулы могут запускать воспаление и стимулировать фиброзные процессы, передавая генетические фрагменты и белки от одной клетки к другой.

В заключение исследователи отметили, что хотя результаты на животных обнадеживают, требуется больше исследований для подтверждения эффективности данного подхода у людей.