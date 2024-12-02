Обнаружен необратимый вред сидячего образа жизни

Ученые Университета Колорадо в Боулдере и Калифорнийского университета в Риверсайде обнаружили, что молодые люди поколения Y проводят в среднем более 60 часов в неделю сидя, что необратимо увеличивает риски сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременного старения. Результаты исследования с участием более 1000 человек, включая 730 близнецов, опубликовано в журнале PLOS One, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным исследования, даже соблюдение минимальных рекомендаций по физической активности - около 20 минут умеренных упражнений в день - не устраняет вред, который приносит сидячий образ жизни. Длительное пребывание в сидячем положении связано с ухудшением показателей здоровья, таких как уровень холестерина и индекс массы тела (ИМТ), что способствует ускоренному старению организма.

Метод исследования включал анализ данных 28-49-летних участников, в том числе однояйцевых близнецов, за которыми наблюдали с детства. Участники сообщали, что в среднем сидят девять часов в день и занимаются умеренной физической активностью до 160 минут в неделю. Эти данные помогли исследователям выделить связь между количеством времени в сидячем положении и рисками сердечно-сосудистых заболеваний.

Анализ показал, что у людей, которые сидели в течение более чем 8,5 часа в день и выполняли физические упражнения на минимальном уровне или ниже, риск сердечно-сосудистых и метаболических заболеваний значительно возрастал. При этом быстрая прогулка после рабочего дня оказывалась недостаточной для нивелирования негативного воздействия долгого сидения на здоровье.

Интенсивные физические нагрузки оказали более выраженный эффект. У тех, кто занимался бегом или ездил на велосипеде в течение 30 минут в день, уровень холестерина и ИМТ соответствовали показателям людей на 5-10 лет моложе. Однако даже интенсивные занятия не могут полностью компенсировать последствия сидячего образа жизни. В заключение исследователи рекомендуют сократить время сидения на работе, использовать стоячие столы и организовывать встречи с ходьбой.