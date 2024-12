https://news.day.az/medicine/1711185.html

Названа игра, замедляющая старение мозга

Ученые из Гонконгского политехнического университета установили, что игра в маджонг помогает сохранить память, улучшить общие когнитивные способности и укрепить психику пожилых. Результаты исследования опубликованы в The Journal of Prevention of Alzheimer's Disease Article (JРАDА), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.