Созданы искусственные рецепторы для распознавания запахов

Группа американских ученых из Университета Дьюка и Калифорнийского университета создала искусственные обонятельные рецепторы (ОР), чтобы выявить молекулярную основу распознавания запахов. Исследование опубликовано в научном журнале Nature, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Позвоночные животные воспринимают запахи через обонятельные рецепторы, сопряженные с G-белком. У людей около 400 таких рецепторов, которые позволяют нам отличать приятные и неприятные запахи.

Семейство ОР состоит из двух основных классов. ОР класса I настроены на карбоновые кислоты, улавливая запахи уксуса, испорченного молока, пота, некоторых сыров, животных жиров и некоторых кулинарных масел. ОР класса II реагируют на широкий спектр пахучих веществ и представляют большую часть человеческого обоняния.

Созданные учеными ОР были генетически смоделированы по образцу 17 основных подсемейств человеческих ОР, что дало шаблоны для индивидуальных нативных ОР с высокой степенью сходства последовательностей и структур.

Сравнивая реакции спроектированных ОР на различные одоранты (пахучие соединения), исследование выявило различные режимы связывания одорантов и механизмы активации между ОР класса I и класса II.

Новый подход преодолел главный барьер, с которым сталкивались исследователи при раскрытии молекулярного распознавания одорантов семейством ОР, отметили авторы эксперимента.