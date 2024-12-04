Врач назвала достойный ежедневного употребления овощ

Эндокринолог, диетолог Инна Мисникова рассказала, что капуста брокколи содержит множество полезных веществ.

Как передает Day.Az, свойства овоща врач раскрыла в Telegram-канале.

"Брокколи - овощ, который достоин быть на вашем столе каждый день (...). Секрет его полезных свойств кроется в антиоксидантах и противовоспалительных соединениях, которые укрепляют здоровье и защищают организм от различных заболеваний", - написала Мисникова.

По словам врача, брокколи содержит сульфорафан - вещество, которое уменьшает воспаления в организме, влияя на активность иммунных клеток, и защищает от рака. Кроме того, в этом виде капусты есть индол-3-карбинол - соединение, которое снижает риск некоторых видов онкологических заболеваний. Оно также помогает в профилактике ожирения, диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, нейродегенеративных заболеваний и остеопороза.

Мисникова добавила, что брокколи богата мощным антиоксидантом кверцетином. "Этот флавоноид, содержащийся в брокколи, замедляет процессы старения и снижает риск развития старческого слабоумия", - объяснила эндокринолог.