Врач предупредила о повышенном риске деменции у одной категории мужчин

У мужчин с лишним весом выше риск развития деменции, предупредила эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова.

Как передает Day.Az, в посте, опубликованном в Telegram, она рассказала, почему вероятность столкнуться с заболеванием у этой категории мужчин увеличивается.

Павлова сослалась на данные исследования, согласно которому у мужчин с избыточным весом с 55 лет начинали ухудшаться функции мозга и уменьшался объем серого вещества. При этом у женщин эти процессы начинались в 65 лет - на десять лет позже.

"Лишние килограммы приводят к масштабному воспалению в организме и ухудшению кровоснабжения мозга. Со временем объем серого вещества уменьшается, что характерно для деменции", - объяснила результата исследования Павлова. Врач добавила, что люди с избыточным весом часто едят много вредных продуктов, которые также негативно влият на работу мозга.