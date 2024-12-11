Врач подсказал неожиданный способ снизить давление

Позитивное отношение к жизни помогает снизить артериальное давление и укрепить иммунитет, считает врач общей практики Амир Хан.

Как передает Day.Az, неожиданный способ улучшить здоровье он подсказал в эфире передачи Lorraine на канале ITV, пишет Daily Mirror.

Хан подчеркнул, что польза положительного настроя для здоровья имеет научные доказательства. По его словам, исследование Университета Джонса Хопкинса показало, что у позитивных людей по сравнению с пессимистами сердечные приступы случались на треть реже. Еще одно исследование, проведенное в Университете Канзаса, обнаружило, что у улыбчивых людей лучший иммунитет, они реже жалуются на высокое артериальное давление и учащенное сердцебиение.

Врач отметил, что он не призывает каждую минуту излучать радость и токсичный позитив. По его мнению, достаточно просто быть жизнерадостным в моменты, когда это уместно. Однако он убежден, что и это для многих невыполнимая задача. "Трудно быть позитивным, когда ты к этому не привык, когда ты постоянно мыслишь негативно. Это про многих из нас", - подчеркнул терапевт.

Хан посоветовал не пытаться себя переделать за один день. По его мнению, для начала будет неплохо перейти от негатива к нейтральности. "Например, вместо того, чтобы говорить: "О, я ужасен в этом", скажите: "Все нормально, зато в других вещах я преуспеваю и в следующий раз у меня получится лучше"", - дал совет доктор.