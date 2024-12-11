Названы главные правила профилактики болезни Альцгеймера

Не существует способа гарантированно защититься от старческого слабоумия, однако есть методы профилактики, которые помогают снизить риск болезни Альцгеймера.

Как передает Day.Az, главные правила назвало издание The Sun со ссылкой на Общество по борьбе с болезнью Альцгеймера.

По данным экспертов, риск развития этого заболевания наиболее низок у людей, ведущих здоровый образ жизни. Специалисты призвали регулярно заниматься спортом, поддерживать здоровый вес, минимизировать употребление алкоголя, а также отказаться от курения, чтобы уменьшить вероятность болезни Альцгеймера.

Также важно бороться со стрессом, поддерживать хорошее настроение и вести активную общественную жизнь. Эксперты подчеркивают: социальная изоляция и депрессия могут стать провокаторами слабоумия. Также риск развития болезни Альцгеймера увеличивается при потере слуха и зрения, при травмах головы и при высоком уровне холестерина, высоком давлении и диабете.