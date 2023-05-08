https://news.day.az/officialchronicle/1562346.html Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании по случаю 100-летнего юбилея общенационального лидера Гейдара Алиева
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании по случаю 100-летнего юбилея общенационального лидера Гейдара Алиева
8 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании ряда осужденных лиц по случаю 100-летнего юбилея общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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