Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании по случаю 100-летнего юбилея общенационального лидера Гейдара Алиева

8 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании ряда осужденных лиц по случаю 100-летнего юбилея общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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