Президент Ильхам Алиев встретился в Брюсселе с вице-президентом Европейской комиссии

13 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля прибыл с рабочим визитом в Королевство Бельгия.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства встретился в Брюсселе с вице-президентом Европейской комиссии Марошем Шефчовичем.

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