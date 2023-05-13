https://news.day.az/officialchronicle/1564104.html Президент Ильхам Алиев встретился в Брюсселе с вице-президентом Европейской комиссии
Президент Ильхам Алиев встретился в Брюсселе с вице-президентом Европейской комиссии
13 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля прибыл с рабочим визитом в Королевство Бельгия.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства встретился в Брюсселе с вице-президентом Европейской комиссии Марошем Шефчовичем.
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