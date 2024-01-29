https://news.day.az/officialchronicle/1633049.html Назначен новый председатель правления Управления Приморского бульвара - Распоряжение
Назначен новый председатель правления Управления Приморского бульвара - Распоряжение
Ханлар Адиль оглу Агаларов назначен председателем правления Управления Приморского бульвара.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.
Другим распоряжением главы государства Ильгар Азиз оглу Мустафаев освобожден от должности председателя правления Управления Приморского бульвара.
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