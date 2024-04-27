https://news.day.az/officialchronicle/1655747.html В Азербайджане разрешена приватизация средств спутниковой связи на геостационарных орбитах
В Азербайджане разрешена приватизация средств спутниковой связи на геостационарных орбитах
В Азербайджане разрешена приватизация средств спутниковой связи на геостационарных орбитах.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в изменении в закон "О приватизации государственного имущества", утвержденном сегодня Президентом Ильхамом Алиевым.
Средства спутниковой связи на геостационарных орбитах выведены из перечня государственной собственности, приватизация которых запрещена.
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