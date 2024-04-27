В Азербайджане разрешена приватизация средств спутниковой связи на геостационарных орбитах.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в изменении в закон "О приватизации государственного имущества", утвержденном сегодня Президентом Ильхамом Алиевым.

Средства спутниковой связи на геостационарных орбитах выведены из перечня государственной собственности, приватизация которых запрещена.