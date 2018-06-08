Раскол между преступной армянской церковью и обществом - ПОДРОБНОСТИ

Преступная и безнаказанная армянская церковь в эти дни переживает не очень приятные моменты. Революционные настроения в Армении добрались и до нее. Происходящее нельзя назвать серьезной проблемой для католикоса Гарегина, но ситуация нервозная, особенно потому, что ААЦ к такому с собой обращению не привыкла.

Как-то так повелось, что армянская церковь является неприкосновенной. Неприкосновенной ценностью армянского народа, хранителем его традиций, генофонда, идентичности и всего прочего. Что бы ни происходило в армянской общине, будь то Турции или какой-то другой страны, где в разное время проживали армяне, заваривала кашу всегда церковь, но она же всегда оставалась в стороне, благословляя террор и вскармливая воинственный национализм. Это касается и событий в Османской империи 1915 года, и резни, учиненной армянами в Баку и других регионах Азербайджана в 1918 году. Так же безнаказанной осталась ААЦ и после того, как под ее патронажем был заварен кровавый карабахский конфликт. Веками церковь вскармливала ненависть в армянском народе, именно ей армяне должны быть "благодарны" за добытую кровью других народов армянскую государственность. При этом ААЦ всегда находилась поверх законов. Прежде, за отсутствием до 1918 года у армянства государственности, это считалось само собой разумеющимся, но и после создания Армении ничего в ее статусе не изменилось. ААЦ и сегодня - полностью независимая и автономная структура. Государство в государстве, живущее по своим собственным, темным и грязным законам и втихую продолжающее влиять на жизнь армян.

Сегодня против руководства церкви, возможно, впервые, поднялись голоса протеста. Уже два дня, как в Ереване проходят акции, в ходе которых граждане требуют, чтобы Гарегин Второй отказался от сана Верховного патриарха и Католикоса всех армян, проще говоря - подал в отставку.

Процедура отставки в уставе ААЦ не предусмотрена. Смена католикоса - муторный процесс, ничего общего с законами светского общества не имеющий. Нет, конечно, будь у Гарегина совесть, он посыпал бы голову пеплом, сложил полномочия и удалился в пустыню, замаливать многочисленные грехи. А снять с поста его никто не может, в том числе невозможно это сделать силой светского законодательства, которому ААЦ не подчиняется.

Впервые голоса протеста против католикоса прозвучали в конце мая в соцсетях. Призывы свергнуть революционным путем Гарегина Второго становились все громче и обросли в конце концов большим количеством сторонников. Такие статусы активно комментировались и лайкались. Граждане призывались запереть двери церкви и не позволить бездарному католикосу-приспособленцу Гарегину Второму войти в церковь.

Были и возмущенные таким святотатством, мол, как так можно обращаться с богопомазанной особой? Но когда в четверг, 7 июня, недовольные Гарегином перешли от слов к делу, в Армении забеспокоились всерьез. Ведь кризис между обществом и церковью грозит первому большими проблемами. Все было задумано так, что армянское общество просто не может без поводыря, без этого маяка. Пусть даже этот маяк показывает совсем не правильное направление.

Сомнительно, что протесты против католикоса всех армян зайдут далеко и приведут к каким-то последствиям. Причем, самой церкви ничего особенно и делать не придется, чтобы погасить народное недовольство. Это за нее сделают те, для кого ААЦ - символ всего армянского, идеологи и демагоги от СМИ.

В любом случае Гарегин Второй спокоен. Он не собирается отказываться от сана, о чем журналистам после встречи с активистами, требующими отставки католикоса, сообщил епископ Аршак Хачатрян. Он назвал все претензии граждан к церкви сплетнями. Он также ответил на вопрос о том, должен ли вмешиваться в этот вопрос премьер-министр Армении Никол Пашинян. По словам епископа, власти страны должны воздержаться от вмешательства во внутрицерковные дела.

В свою очередь, Пашинян, как сообщают СМИ, во время брифинга в четверг отметил, что государство и церковь в Армении существуют отдельно друг от друга, и государство не должно вмешиваться в работу церкви. Таким заявлением он дал понять протестующим гражданам, что их протесты бессмысленны и тут он им ничем помочь не сможет, что бы там ни творилось за стенами храмов. Иметь проблемы с Эчмиадзином - серьезная угроза для любого политика. Ведь ААЦ - структура больше политическая, чем духовная, своеобразный "серый кардинал", дергающий за самые важные веревочки.

Между тем, у армянских верующих достаточно поводов для раздражения "источником благолепия". Паства настроена очень негативно и реагирует на самые обыденные для ААЦ события. Например, скандал разразился в начале апреля, когда российский предприниматель Кочарян преподнес Гарегину увесистый золотой посох. В открытом письме католикосу звучало возмущение демонстрацией подношения в то время, как народ голодает. А в церкви недоумевали - ну и что тут такого?

Кстати, у главы ААЦ своеобразный взгляд на решение проблем голодающего народа. Помнится, пару лет назад, на церемонии открытия очередной никому не нужной церкви (отметим, что крошечная Армения занимает первое место в мире по числу церквей) Гарегину задали вопрос, правильно ли, что безостановочно строятся храмы, а народ голодает? На что Гарегин Второй цинично ответил: "Люди утолят свой голод посредством духовных ценностей".

Не исключено, что после этого своего заявления глава террористической церкви, купающийся в роскоши, безнаказанно мошенничающий и имеющий счета в Швейцарии католикос всех армян потерял определенную часть своей паствы. Какая-то часть разочаровалась в его святости еще раньше, когда достоянием СМИ стала повальная педофилия за стенами Эчмиадзина. Армянское общество было потрясено масштабами разврата и кощунства. Не менее неприятный осадок оставляют и публикации о приключениях родственников Гарегина, тоже не отличающихся уважением к законам.

Одним словом, армян есть, за что не любить Гарегина Второго. Но проблема в том, что не церковь является олицетворением Гарегина, а Гарегин олицетворяет собой все то отвратительное, что исторически несет в себе Армянская апостольская церковь. Это зло направлено против других народов, но негативная аура влияет и на сознание армянского общества. Удалить ненависть из воспитывающей нацию духовности - это задача самого общества, тут ему ни отставка Гарегина, ни смена власти на Баграмяна, 26 не помогут.

Зульфугар Ибрагимов