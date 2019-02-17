Министр обороны Азербайджана принимает участие в Международной Оборонной Выставке IDEX-2019 - ФОТО

17 февраля 2019 16:15

Министр обороны Азербайджанf генерал-полковник Закир Гасанов, находящийся в Абу-Даби по приглашению вице-президента, премьер-министра и министра обороны Объединенных Арабских Эмиратов шейха Мухаммеда бин Рашида Аль Мактума, принял участие в церемонии открытия Международной Оборонной Выставки IDEX-2019. Об этом, как передает Day.Az, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

После церемонии генерал-полковник Закир Гасанов ознакомился с выставкой, осмотрел продемонстрированные здесь образцы самой современной боевой техники и военной продукции передовых производителей оружия.

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