Маленький, да якобы удаленький: Люксембург вновь бессмысленно полез защищать армянство

Автор: Байрам Эльшадов

Армении удалось найти нового защитника своих интересов. Защитник оказался не слишком большим, не слишком влиятельным, но все же дал повод для радости армянским политикам и журналистам. Во время визита в Армению спикер люксембургского парламента Клод Визлер наговорил много глупостей о ситуации на Южном Кавказе. Особенно смешно это звучало на фоне отсутствия каких-либо механизмов влияния у Люксембурга на региональный процесс.

Люксембургский политик сказал, что главным предусловием для мирных переговоров является "освобождение военнопленных". Мы не будем вновь обсуждать причины, по которым кто-либо был задержан. Об этой теме мы и так писали очень много и часто. Скажем лишь то, что в Баку и Ереване как-то проглядели требование люксембургского спикера и решили обсуждать будущее постконфликтное миростроительство без посредников. И первые успехи уже есть, что подтверждается успешным началом процесса делимитации и демаркации границы. Получается, что Визлер сказал откровенную глупость. Ведь стороны могут достигать решений и без каких-либо предусловий.

Но есть еще один аспект, который хочется обсудить в контексте предусловия, озвученного Визлером. Он сказал, что "Люксембург требует, чтобы Азербайджан освободил всех военнопленных". Вероятно, господин Визлер не знает, или не понимает, что слово "требуем" весьма неуместно в дипломатическом лексиконе.

Может быть, тогда этому господину из Люксембурга обратиться к истории своей страны и вспомнить, что еще совсем недавно быть или не быть для этого герцогства зависело от воли соседей Франции, Нидерландов и Пруссии. А в ходе двух мировых войн Люксембург дважды был оккупирован Германией и ныне существует лишь благодаря победе союзников. Таким образом, люксембургские политики этой страны точно не могут выдвигать каких-либо требований к другим странам.

Конечно, политик из Люксембурга затронул тему о "насильственно переселенных армянах" из Карабаха, которую он не мог обойти по причине того, что "Люксембург является гарантом гуманитарных ценностей", чем продемонстрировал свою предвзятость. Ведь ни разу до этого ни один политик из Люксембура не говорил о миллионе азербайджанцев, которых вынудили покинуть свои дома в Карабахе жесточайшими методами. А у армян была роскошь выбора. Могли уехать, а могли и остаться.

И почему же "гарант гуманитарных ценностей" молчит о проблемах в других частях света? К примеру, в Новой Каледонии, где нарушаются права коренного населения и полиция применяет методы жестокого подавления протестов. Такой избирательный подход указывает на то, что Любксембург не является гарантом чего-либо.

Реальность такова, что Люксембург не обладает ни мягкой, ни жесткой, ни "умной силой" для выдвижения каких-либо требований и предоставления каких-либо гарантий.

Новый защитник армян даже превзошел новоявленную звезду армянской оппозиции архиепископа Баграта Галстаняна. Даже тот не решался озвучивать такие глупости, которые позволил себе сказать Визлер.

И, конечно, все это понимают. И армянские политики и их коллеги из Люксембурга. Вот только мнение вторых никого в регионе не интересует.