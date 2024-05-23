Завершился государственный визит Эмомали Рахмона в Азербайджан

23 мая завершился государственный визит Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона в Азербайджанскую Республику.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона провожали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Самир Шарифов и другие официальные лица.