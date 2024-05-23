https://news.day.az/economy/1662335.html Названы доходы и расходы государственного бюджета Азербайджана за 2023 год
Названы доходы и расходы государственного бюджета Азербайджана за 2023 год
Доходы государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2023 год составили 35 миллиардов 236 миллионов 394,3 тысячи манатов.
Как сообщает в четверг Day.Az, это нашло отражение в законе "Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2023 год".
Расходы подтверждены в сумме 36 миллиардов 457 тысяч 956,1 тысячи манатов.
Новость обновляется
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре