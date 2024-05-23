Агбандская железная дорога открывает новые горизонты экономического процветания на Южном Кавказе

Оккупация Арменией Карабахского и Зангезурского районов и неадекватное использование со стороны РА стратегического значения этих территорий в течение тридцати лет обесценили важность существующих перспектив на годы. Еще во времена Советского Союза Миндживанская железная дорога между Восточным и Западным Зангезуром сыграла исключительную роль в установлении связи с Нахчываном. В то время наличие специальных торговых сетей на территории Миндживана также привело к увеличению трафика между Восточным и Западным Азербайджаном.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье первой англоязычной газеты Азербайджана Azernews, посвященной региональным коммуникациям.

К сожалению, в результате оккупационной политики Армении стратегическое значение этих территорий на долгое время было омрачено, и это напрямую привело ко многим негативным последствиям для Южного Кавказа: негативно отразилось на экономическом потенциале как Азербайджана, так и Армении. Линии связи были парализованы.

Тем не менее, усилиями славной армии Азербайджана и руководства Президента Ильхама Алиева, в ноябре 2020 года, после 44-дневной Отечественной войны, Азербайджан восстановил свою территориальную целостность. Сразу после этой исторической победы на освобожденных территориях началась реализация ряда важных инфраструктурных проектов.

Одним из таких проектов является реконструкция железнодорожной линии Горадиз-Агбанд. В ходе поездки в освобожденный Зангилан Президент Ильхам Алиев заявил, что заложен фундамент железнодорожной линии Горадиз-Агбанд, которая соединит основную часть Азербайджана через Зангезурский коридор с Нахчываном. Указанная железнодорожная линия станет одним из основных элементов Зангезурского коридора, а также будет иметь стратегическое и экономическое значение для Азербайджана.

Около 80% строительных работ железнодорожной линии Горадиз-Агбанд, заложенной главой нашего государства 3 года назад, успешно завершены.

Стоит отметить, что железная дорога имеет большое значение как для перевозки граждан, так и грузов. В настоящее время поезда "Азербайджанских железных дорог" могут двигаться до станции Гекари.

Строятся 9 станций на железнодорожной линии протяженностью 110,4 км, самый длинный 23-пролетный 771-метровый мост азербайджанских железных дорог, первый закрытый железнодорожный тоннель, построенный в годы независимости Азербайджана, а также около 500 искусственных инженерных сооружений.

Железнодорожная инфраструктура, о которой идет речь, пройдет через Нахчыван и дотянется до Турции, создав таким образом вторую железнодорожную сеть, соединяющую Азербайджан с Турцией. Отметим, что в 2017 году была введена в эксплуатацию железная дорога Баку-Тбилиси-Карс.

Со строительством БТК Азербайджан и Турция впервые в истории были соединены железнодорожной линией. Сейчас продолжается строительство второй железной дороги между двумя братскими странами.

Наряду с железной дорогой Баку-Тбилиси-Карс, строительство второй железной дороги в регионе имеет большое стратегическое значение. Это будет способствовать развитию торговли и туризма между Турцией и Азербайджаном.

Следует отметить, что создание нового сотрудничества и обеспечение его функциональности является одним из важных шагов по обеспечению безопасности и стабильности на Южном Кавказе.

Азербайджан, как всегда, занимает такую позицию. Транспортные проекты в регионе играют первостепенную роль для долгосрочного развития региона, его геостратегической значимости и обеспечения стабильности и сведения рисков войны к нулю. Кроме того, учитывая геостратегическое положение Азербайджана между Востоком и Западом, давайте не будем забывать, что от этих проектов выиграют все страны, участвующие в этих проектах.

В настоящее время Азербайджан ведет мирные переговоры с Арменией. По итогам встречи министров иностранных дел двух стран в Алматы еще раз было подтверждено, что заключение мирного соглашения в регионе не за горами. Кажется, нынешнее правительство Армении начало понимать, что агрессия в регионе - это всего лишь угроза и что экономическое и политическое сотрудничество - единственный путь развития.

Следует помнить, что после того, как Азербайджан соединится с Нахчываном и Турцией, может быть запущена железнодорожная линия из России в Армению. Эта линия может проходить только через территорию Азербайджана. Железнодорожное сообщение может быть установлено даже между Турцией и Россией, что приведет к усилению связи стран Южного Кавказа с другими регионами. Более того, это откроет путь к расширению формата "3+3", который все еще находится в повестке дня государств региона.

Также строится автодорога Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбанд, которая начинается от села Ахмедбейли Физулинского района, с 6 и 4 полосами движения. На первом 80-километровом участке дороги запланировано 6 полос, при этом 3 выезда - 3 заезда, а остальные 43,8 километра - 4 полосы движения - 2 выезда - 2 заезда. По полосам движения ширина дорожного полотна составляет 29,5 и 21,5 метра соответственно. Вдоль вновь построенной дороги построены 3 автомобильных тоннеля общей длиной 6015 метров, 2 виадука и 23 автомобильных моста, 8 путепроводов, 50 подземных переходов, 5 пунктов пропуска, 400 труб круглого и прямоугольного сечения для обеспечения переброски воды. Кроме того, планируется построить 60 резервных переходов для водотоков и коммуникаций.

Напомним, что железнодорожная линия Горадиз-Агбенд была разрушена и прекратила работу после оккупации территорий Азербайджана вооруженными силами Армении в 1993 году. На протяжении 30 лет последней остановкой поездов была станция Горадиз в Физулинском районе. Однако после славной победы Азербайджана над Арменией, как и любая другая дорога, Агбандская дорога возвращается к своему процветанию.