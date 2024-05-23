Глава Европейского совета соседства о важности Среднего коридора для стратегической автономии ЕС
Управляющий директор Европейского совета соседства (ENC) Сэмюэл Довери Вестербай (Samuel Doveri Vesterbye) опубликовал на портале "Euroactiv" материал "Стратегическая автономия Европы опирается на Средний коридор".
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на эту статью, в ней автор отметил, что Средний коридор - это та торговая зона, которая отвечает многим условиям ЕС по развитию еврозоны.
"Разумные шаги Европы по снижению рисков, связанных с чрезмерной зависимостью от китайских технологий и критически важного сырья, требуют новых областей, куда ЕС может переместить свои цепочки поставок, сохраняя при этом экономически эффективное ценообразование, доступ к дешевой энергии и добыче титана, урана и ряда других элементов, необходимых для европейской промышленности. Есть одна "торговая зона и коридор", который отвечает многим из этих условий - это Средний коридор, простирающийся от Балкан, Турции и Черного моря до Южного Кавказа, Каспийского моря и Центральной Азии", - подчеркивает глава ENC.
Он отмечает, что недавнее решение ЕБРР об инвестициях в размере 10 миллиардов евро в Центральную Азию доказывает, насколько серьезно бизнес-инвесторы относятся к Среднему коридору.
"Средний коридор, вопреки распространенному мнению, обеспечивает безопасный проход китайских товаров в Европу и наоборот. То есть выполняет условие о необходимом балансировании Европы между Китаем и США для сохранения максимального влияния, переговорной силы и - по определению - стратегической автономии", - считает Сэмюэл Довери Вестербай.
По его мнению, внимание ЕС к Среднему коридору не означает, что другие коридоры неважны (например, Суэц), а речь идет о диверсификации и оптимизации европейской безопасности поставок, энергии и доступа.
"Кроме того, мельчайшие детали политики влияют на транспортную политику. В частности, речь идет о Турции, для которой Средний коридор является большим приоритетом. ЕС уже упростил визовый режим для водителей грузовиков из Турции и мог бы использовать "политику "Среднего коридора" для управления отношениями с Турцией, которая слишком долго балансировала между Россией и Западом", - считает автор.
Он также отмечает, что успех Среднего коридора опирается на тщательное балансирование между США и Китаем.
"Поддержка перемещения цепочки поставок (например, из Китая) и региональная интеграция вдоль Среднего коридора окажутся ключевым моментом в обеспечении поддержки США", - отметил Сэмюэл Довери Вестербай.
Он также обратил внимание на то, что "огромные размеры Казахстана, низкая соленость Каспия представляют огромное пространство для строительства солнечных панелей и ветровых электростанций (экономия за счет масштаба) для поддержки крупномасштабного промышленного производства водорода по всей территории Казахстана".
"Доступность богатых ресурсов Узбекистана (критически важное сырье), связи стран Центральной Азии с Турцией, выход на Западные Балканы принесут и другие преимущества - как ЕС, так и странам Среднего коридора. Речь идет о технологиях, эффективных рынках труда, гармонизации нормативно-правовой базы, развитии автомобильного и железнодорожного сообщения для перевозки грузов", - считает управляющий директор Европейского совета соседства.
Отметим, что Средний коридор действует уже 10 лет, но именно в последние годы - очень активно.
Так, в 2023 году по нему прошло 2,7 млн тонн грузов (рост на 86%), а в 2024 году прогнозируются 4,2 млн тонн.
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