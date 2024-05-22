Из Чехии в Азербайджан по красочным железным дорогам

В Баку в Азербайджанском железнодорожном музее открылась выставка "История чешских железных дорог" фотографа, арт-куратора Айдына Садыхова, сообщает Day.Az.

Среди гостей мероприятия были депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Севиль Микаилова, общественные деятели, представители науки и культуры, дипломатических миссий.

На открытии мероприятия выступили глава департамента коммуникации "Азербайджанских железных дорог" Айбениз Исмайлова, заместитель посла Чехии в Азербайджане Мартин Любояцки и автор проекта, фотограф Айдын Садыхов.

Было отмечено, что фотопроект "История чешских железных дорог" предоставляет зрителям уникальную возможность познакомиться с интересной историей и высоким развитием железнодорожной системы Чехии, узнать об исторических железнодорожных изобретениях на легендарном заводе "Шкода".

По словам Айдына Садыхова, железная дорога в Чехии активно строилась и развивалась с 19 века до середины 20 века.

"История чешских железных дорог богата уникальными рекордами, интересными особенностями и выдающимися техническими достижениями, которые сыграли важную роль в историческом развитии мировой железнодорожной отрасли. Размах чешской железнодорожной сети и ее плотность являются одними из крупнейших в Европе", - отметил автор экспозиции.

Представленные автором двадцать две фотографии приглашают посетителей в удивительное путешествие по миру чешских железнодорожных изобретений - исторических локомотивов и поездов, архитектурных зданий вокзалов и интересной железнодорожной техники.

Выставка охватывает разные исторические периоды, поэтому посетители могут изучить хронологию развития чешских железных дорог, начиная от самых старых моделей паровозов и заканчивая дизельными и электровозами.

Специально для данного фотопроекта "Чешские железные дороги" предоставили несколько фотографий новых типов поездов, курсирующих сейчас на железных дорогах Чехии, фото железнодорожных депо для данных поездов, а также ряд интересных видеоматериалов об исторических локомотивах.

Айдын Садыхов также подготовил видеоматериал, в котором можно подробно ознакомиться с особенностями, техническими данными и историческими заметками обо всех представленных на фото поездах.

Центральное место в экспозиции занимают фотографии исторических паровых и дизельных локомотивов, а также электровозов, сделанные фотографом в знаменитом Чешском железнодорожном музее в Лужне-у-Раковнике.

В рамках фотопроекта "История чешских железных дорог" была представлена серия из одиннадцати значков, выпущенных в 1950-1980 годах и посвященных различным событиям в истории чешских железных дорог.

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