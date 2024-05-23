https://news.day.az/politics/1662421.html Азербайджан является надежным другом и партнером Таджикистана - Эмомали Рахмон
Азербайджан является надежным другом и партнером Таджикистана - Эмомали Рахмон
Азербайджан является надежным другом и партнером Таджикистана. Наши страны связывают проверенные временем отношения.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Таджикистана Эмомали Рахмон на встрече с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в расширенном составе.
"Мы занимаем близкие позиции по актуальным региональным и международным вопросам. Активно развиваются гуманитарные связи, направленные на дальнейшее сближение народов наших стран", - добавил Президент Таджикистана.
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