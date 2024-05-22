В Китае придумали ответ на повышение пошлин американцами

Власти Китая на фоне обострения торговых противоречий со странами Запада готовятся повысить до максимально разрешенных правилами ВТО 25 процентов пошлины на импорт автомобилей с мощными двигателями, пишет Bloomberg. На фоне появления такой информации акции Mercedes-Benz и BMW упали в начале торгов в среду более чем на два процента, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Действия будут иметь последствия для европейских и американских автопроизводителей, особенно в свете недавних событий, в том числе повышения Вашингтоном пошлин на ввоз китайских электромобилей и подготовки Брюсселя к принятию мер в рамках громкого антисубсидиарного расследования в отношении производимых в КНР электромобилей", - приводит The Wall Street Journal заявление Торговой палаты Китая при ЕС.

Палата, говоря о придуманном в Китае ответе, сослалась на интервью Global Times, в котором Лю Бинь, главный эксперт Китайского центра автомобильных технологий и исследований, призвал временно повысить тарифную ставку на автомобили с двигателем объемом более 2,5 литра.

Как отмечает агентство, торговая напряженность между ЕС и Китаем резко возросла с тех пор, как прошлой осенью было объявлено о расследовании дела об электромобилях, а визит руководителя КНР Си Цзиньпина в Европу, судя по всему, мало что сделал для деэскалации этого конфликта. В частности, глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен прямо после встречи заявила, что Брюссель ждет от Китая добровольного сокращения экспорта или будет принимать жесткие экономические меры.

Несколько дней назад президент США Джо Байден обнародовал пакет изменения торговых тарифов на импорт китайской продукции, согласно которому пошлины на ввоз ряда товаров выросли в четыре раза. Глава МИД КНР Ван И назвал принятые решения "типичной травлей и проявлением бесчинства в современном мире". Американский президент, в свою очередь, выступил с утверждением, что Китай захватывает рынок благодаря кибершпионажу.

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