Президент Ильхам Алиев: Сегодня межгосударственные отношения между Азербайджаном и Таджикистаном вышли на самый высокий уровень

23 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон выступили с заявлениями для прессы.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Заявление Президента Ильхама Алиева

- Уважаемый Эмомали Шарипович.

Уважаемые гости.

Дорогие друзья.

Для нас большая честь принимать нашего дорогого гостя, большого друга Азербайджана Президента братского Таджикистана Эмомали Шариповича Рахмона с государственным визитом.

Мы сегодня и в расширенном составе с участием членов делегаций, а также на встрече тет-а-тет обсудили широкий спектр вопросов нашего взаимодействия, дали конкретные поручения членам правительств наших стран по реализации многих проектов экономического характера, проектов, связанных с промышленной кооперацией, сотрудничеством в гуманитарной сфере. И к концу года, когда Эмомали Шарипович вновь нас посетит, мы еще раз пройдемся по всем вопросам и будем контролировать реализацию данных поручений.

Я пригласил Президента Таджикистана принять участие в климатической конференции в ноябре. Это приглашение было принято. Мы активно готовимся к проведению этого международного мероприятия и рассчитываем на активное участие Таджикистана. Уверен, что наши таджикские друзья внесут большой вклад в успешное проведение этой конференции и достижение хороших результатов.

Основа нашего взаимодействия - это воля наших народов, которые на протяжении многовековой истории сотрудничали, дружили, вместе созидали. Сегодня наши межгосударственные отношения вышли на самый высокий уровень. Мы только что подписали Декларацию о стратегическом партнерстве, что отражает характер, дух наших отношений, а также волю наших народов. Декларация охватывает практически все сферы взаимодействия. В ней выражены взаимная поддержка и нацеленность на конкретные результаты.

Мы сегодня подробно обсудили вопросы экономического взаимодействия. Наряду с Декларацией о стратегическом партнерстве, подписано еще 13 документов, всего 14, часть из которых подписана здесь, часть была подписана ранее. Это значительно укрепляет договорно-правовую базу наших отношений. В преддверии визита Президента Таджикистана был проведен бизнес-форум, в рамках которого также были подписаны документы, меморандумы о взаимопонимании, о которых сегодня нам докладывали. И думаю, что это позволит нам значительно нарастить объем взаимной торговли.

Дни культуры Таджикистана в Азербайджане, которые проходят в эти дни и длятся несколько дней, почти одну неделю, также являются важным событием в двусторонних отношениях, а также, думаю и уверен, что доставляют радость азербайджанским зрителям, которые имеют возможность ознакомиться с богатой культурой таджикского народа.

Мы сегодня подробно обсуждали вопросы, связанные с промышленной кооперацией, и то, о чем говорили, и те поручения, которые были даны членам правительств, уверен, будут реализованы в кратчайшие сроки. Транспортная сфера также была в центре нашего внимания. Мы подробно прошлись по вопросам, связанным с логистическими звеньями, с тем, чтобы сделать Средний коридор и часть его - Транскаспийский транспортный коридор более привлекательным для грузоотправителей из Таджикистана. Я информировал моего коллегу, что Азербайджан на своей территории практически завершил все основные транспортно-логистические проекты и сегодня готов принимать большие объемы грузов из разных направлений: с Востока на Запад и обратно, с Севера на Юг и в обратном направлении.

Мы также обсудили сегодня вопросы, связанные с геополитическими изменениями, ситуацией в мире, ситуацией в наших регионах. Подробно прошлись по укреплению мер безопасности и наращиванию сотрудничества в этой сфере, равно как и вопросам, связанным со сферой образования, культуры, сельского хозяйства. Иными словами, даже состав делегаций наших стран говорит о широкой повестке дня. Но главное, конечно, это искренность в наших отношениях, дружеский, братский характер отношений между Таджикистаном и Азербайджаном. И, конечно же, одну из важнейших роль имеют личные контакты глав государств. Я в прошлом году дважды посещал Таджикистан - с государственным визитом, а также Эмомали Шарипович пригласил меня в качестве почетного гостя на Саммит глав государств Центральной Азии. Также в прошлом году мы проводили Саммит специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии - СПЕКА и Эмомали Шарипович посещал нас. То есть наши регулярные контакты в Таджикистане, в Азербайджане, не говоря уже о встречах в рамках международных мероприятий, конечно, являются важнейшим фактором нашего взаимодействия, дают мощный импульс всем направлениям с тем, чтобы насыщать отношения конкретикой.

Я еще раз, уважаемый Эмомали Шарипович, Вас от души приветствую. Благодарю, что приняли приглашение, совершаете государственный визит. Желаю братскому народу Таджикистана под Вашим руководством новых побед. Я как человек, который посещает Таджикистан уже на протяжении почти что 20 лет, каждый раз являюсь свидетелем масштабных преобразований, экономического, социального развития, успехов в градостроительстве. И каждый раз, посещая Душанбе, вижу насколько становится город красивее и удобней для жителей и гостей. Поэтому еще раз поздравляю со всеми свершениями. Желаю Вам и братскому таджикскому народу новых успехов.