Усилия по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией вселяют надежду на мир

Продолжающиеся усилия по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией на основе уважения суверенитета и территориальной целостности друг друга вселяют надежду на долгожданный и прочный мир и стабильность в регионе.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом заявил постоянный представитель Азербайджана при ООН Яшар Алиев во время выступления в Совете Безопасности ООН на открытых дебатах на тему "Двадцать пятая годовщина принятия резолюции 1265 (1999) Совета Безопасности: защита гражданских лиц в вооруженном конфликте".

Посол отметил, что генеральный секретарь ООН, ряд международных организаций и правительств приветствовали последний прогресс, достигнутый в результате прямых переговоров между Азербайджаном и Арменией. Он также упомянул, что последствия войны сказываются на гражданском населении.

"На освобожденных землях мы столкнулись с разрушенными городами, разрушенными и оскверненными памятниками культуры, заброшенной окружающей средой. Конфликт также сделал Азербайджан одной из самых загрязненных минами стран мира. 1,5 миллиона мин и неизвестное количество взрывоопасных остатков представляют серьезную опасность для гражданского населения, не позволяют вынужденным переселенцам безопасно вернуться на свои земли и замедляют капитальную реконструкцию и благоустройство территорий", - сказал он.

Дипломат подчеркнул, что, несмотря на завершение конфликта, Армения не предоставила Азербайджану полной и точной информации о минах, намеренно заложенных на территориях.

Посол также сообщил, что в день дебатов в результате взрыва мины погиб еще один мирный житель Азербайджана. По его словам, таким образом, после окончания войны число жертв мин в Азербайджане достигло 360 человек (68 из них погибли).

"Масштабы и тяжесть минной опасности в Азербайджане делают необходимой срочную, устойчивую и адекватную международную поддержку усилий по разминированию", - добавил Яшар Алиев.

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