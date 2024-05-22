Азербайджанские военнослужащие принимают участие в курсах, проводимых в Турции

Группа военнослужащих инженерно-сапёрных подразделений азербайджанской армии принимает участие в курсах, проводимых в городе Измир Турецкой Республики.

Об этом Day.Az сообщили в минобороны Азербайджана.

Сапёры, освоившие особенности современного инженерного оборудования, совершенствуют свои практические навыки по разведке местности, обнаружению и обезвреживанию мин, неразорвавшихся боеприпасов с помощью миноискателей, а также другим видам деятельности с учетом мер безопасности по обращению со взрывчатыми веществами, изготовленными кустарным способом.

Основной целью проведения курса является повышение профессионализма и совершенствование навыков боевой подготовки военнослужащих, выполняющих инженерное обеспечение, а также их навыков эффективного использования современной инженерной техники и оборудования.

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