Слагаемые успеха: Еще раз о политике и подходе Президента Азербайджана Ильхама Алиева

Автор: Акпер Гасанов

Просто перечислю сегодняшние новости. ОПЕК полностью поддерживает Азербайджан, и приветствует проведение в Баку COP29 в ноябре. Об этом говорится в сообщении секретариата ОПЕК по итогам сегодняшней встречи генерального секретаря нефтяного картеля Хайcама аль-Гайса с министром экологии и природных ресурсов Азербайджана, президентом COP29 Мухтаром Бабаевым в Вене.

"Генеральный секретарь ОПЕК подчеркнул, что отношения между организацией стран-экспортеров нефти и Азербайджаном переживают "золотую эру", и отметил, что прочность этих связей очевидна благодаря продолжающемуся сотрудничеству в рамках Декларации о сотрудничестве и Хартии сотрудничества [ОПЕК+]", - говорится в сообщении.

Идем далее. Европейский Союз работает с правительством Азербайджана для успешного проведения СОР29. Об этом заместитель главы представительства Европейского Союза в Азербайджане Золтан Салаи заявил в ходе мероприятия "COP29: Возможности и вызовы в области климатических действий. Европейские и региональные перспективы" в Университете ADA.

Два этих новостных сообщения дают прекрасную возможность убедиться в том, сколь значительно вырос авторитет Азербайджана в мире. Обратите внимание на то, что наша страна продолжает оставаться островком стабильности на Южном Кавказе, что особо сильно видно на фоне непрекращающихся акций протеста в Армении и Грузии. В этих странах имеет место политическая нестабильность. Кто ее провоцирует - это уже вопрос отдельной статьи.

Фактом же остается то, что в Азербайджане царит спокойствие. Его цену, отдельно замечу, могут понять только жители, постоянные или временные, тех стран, которые оказались погружены в омут войн, конфликтов, беды, крови и слез. К примеру, Украина. Говорю это для того, чтобы у читателей появилось понимание того, что все в этой жизни имеет свою цену. И цена того спокойствия, мира, процветания, что есть в Азербайджане, очень велика.

К слову замечу, что президент Украины Володимир Зеленский вчера позвонил лидеру Азербайджана Ильхаму Алиеву. В ходе беседы главы государств обсудили вопросы региональной безопасности и двустороннего сотрудничества в энергетической, торговой и других отраслях. Президент Ильхам Алиев и Президент Володимир Зеленский отметили, что соответствующим структурам обеих стран будут даны соответствующие поручения в связи с реализацией совместных проектов сотрудничества.

Уверен, что совсем скоро мы услышим о новой партии помощи, которая будет отправлена из нашей страны в Украину. При этом, замечу, Азербайджан развивает и отношения с Россией. Точно также, Азербайджан имеет прекрасные отношения с Грузией и Ираном. Напомню, что на прошлой неделе произошло очередное историческое событие - церемония сдачи в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" и открытия гидроузла "Гыз Галасы", построенных на реке Араз.

Участие в этой церемонии принимали президенты Азербайджана и Ирана. И, как уже заметил глава нашего государства Ильхам Алиев, та встреча была исторической. "Наше совместное участие в открытии крупного инфраструктурного проекта на государственной границе было свидетельством прочности ирано-азербайджанских отношений, это было совершенно открытым посланием как нашим народам, так и всему миру о том, что мы - друзья, братья, и впредь будем вместе. Прозвучавшие после церемонии открытия официальное заявление покойного президента Раиси и мое официальное заявление имели очень серьезное политическое значение. Оба президента открыто заявили, что расположенные в регионе страны должны активно участвовать в его дальнейшем развитии", - заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Он выразил уверенность, что все достигнутые договоренности будут реализованы, потому что это опирается на волю иранского и азербайджанского народов. Да, Азербайджан открыто выступает за построение в нашем регионе не просто стабильного мира, но и атмосферы сотрудничества между всеми странами региона. И образцово-показательными, поистине братскими являются азербайджано-турецкие отношения. При этом, есть большие и обоснованные надежды и на подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

Также замечу, что Азербайджан имеет большой авторитет в Сербии, Венгрии, Болгарии, Румынии. Страны Восточной Европы, а также Италия и иные государства Старого Света открыто называют Азербайджан своим другом и надежным партнером. Прекрасными являются и азербайджано-британские отношения, заметное потепление есть и в азербайджано-германских отношениях. Да, наша страна пользуется огромным уважением в исламском и тюркском мирах.

А все потому, что Азербайджан имеет славный опыт блестящих военных, политических, экономических побед. Наша страна, благодаря стратегии Президента Азербайджана Ильхама Алиева, привлекает своей стабильностью и поступательным развитием, а также способностью жестко отстаивать свои интересы в противостоянии с мировыми и региональными державами, которые всегда руководствовались принципом "разделяй и властвуй". Азербайджан не позволяет им ни разделять, ни властвовать. И это то, что выделяет нашу страну, увеличивает число ее друзей в мире.