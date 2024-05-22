Почти 50% избирателей в колеблющихся штатах опасаются насилия на выборах в США

Почти половина избирателей в так называемых колеблющихся штатах, в которых накануне выборов нет четкой картины поддержки того или иного кандидата, опасаются, что грядущие президентские выборы в США будут сопровождаться насилием. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на исследование, проведенное совместно с компанией Morning Consult, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно приведенным данным, 49% опрошенных избирателей из семи колеблющихся штатов заявили, что "не верят" или "не особо верят" в то, что президентские выборы в США пройдут без вспышек насилия. При этом количество респондентов, поддерживающих Демократическую партию и ответивших соответствующим образом, примерно равно количеству согласных с ними представителей электората Республиканской партии (46% и 48% соответственно). Среди респондентов, не склоняющихся к поддержке какой-либо партии, этот показатель был еще выше (55%).

Кроме вероятных вспышек насилия, избирателей в колеблющихся штатах беспокоят также распространение дезинформации (60%) и возможная фальсификация результатов выборов (40%), отмечается в публикации.

Опрос проводился 7-13 мая, в исследовании приняли участие 4 962 человека. Статистическая погрешность составляет 1 процентный пункт.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. Дональд Трамп уже набрал необходимое количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом от республиканцев на пост главы государства. Байден, баллотирующийся на второй срок, заручился поддержкой достаточного числа делегатов от Демократической партии. Таким образом, борьба предсказуемо развернется между теми же кандидатами, что и четыре года назад, когда Байден одержал победу над Трампом, добивавшимся переизбрания на высший государственный пост.

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